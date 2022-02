Covid, la Danimarca revoca le restrizioni anti-contagio: addio a mascherine e Green Pass. Il virus non sarebbe più una minaccia per la pressione ospedaliera. Il primo ministro: “Buongiorno a una Danimarca completamente aperta”.

Addio alle restrizioni anti-Covid: a partire da oggi, in Danimarca cessano le misure anti contagio. Addio all’obbligo di mascherine e Green Pass, via libera alla riapertura di eventi e discoteche. Le regole rimarranno soltanto in alcuni casi per i non vaccinati, e per coloro che entrano nel Paese – e che dovranno esibire la prova dell’avvenuta vaccinazione. Una scelta del genere era stata già fatta a novembre, ma le restrizioni erano state reintrodotte a fronte di un forte aumento dei contagi. Nella scorsa settimana il Paese ha registrato tra i 33mila ed i 47mila nuovi contagi quotidiani, ma non vi sarebbe il pericolo di pressione ospedaliera, grazie all’alta percentuale di popolazione vaccinata.

“Buongiorno a una Danimarca riaperta“

La Danimarca ha revocato tutte le restrizioni interne relative al Covid-19, compreso l’uso di mascherine al chiuso. Di fatto, è il primo paese dell’Unione europea a optare per una strategia di questo tipo, nonostante la pandemia ancora in atto. Le discoteche hanno riaperto, sono riprese le vendite di alcolici a tarda notte e l’app di tracciamento dei contatti non è più necessaria per entrare nei locali. Sebbene i casi siano ancora relativamente elevati, le autorità affermano che il virus non si qualifica più come una “minaccia critica”.

Ciò è dovuto all’alto tasso di vaccinazione del Paese, spiegano gli esperti. “Abbiamo una copertura estremamente elevata di adulti vaccinati con tre dosi”, ha detto all’agenzia di stampa AFP l’epidemiologo Lone Simonsen, dell’Università di Roskilde. “Dato che Omicron non risulta scatenare una malattia grave ai vaccinati, riteniamo che sia ragionevole revocare le restrizioni”, ha affermato l’esperto. Per questo motivo, da martedì 1 febbraio, le mascherine non sono più obbligatorie nei negozi, nei ristoranti e nemmeno sui mezzi pubblici. Revocate anche le limitazioni riferite al numero di persone ammesse agli assembramenti al chiuso, così come anche le misure di distanziamento sociale. Rimarranno in vigore soltanto alcune restrizioni minori – quali ad esempio quelle che impediscono ai viaggiatori non vaccinati di viaggiare liberamente all’interno delle zone non definite sicure dalla Danimarca, o l’obbligo relativo all’uso di mascherine negli ospedali e nelle case di cura, a tutela delle persone più fragili.

Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha accolto favorevolmente la decisione, lasciando un “buongiorno a una Danimarca completamente aperta” in un post su Facebook, con il quale ha ringraziato tutta la popolazione che ha scelto di vaccinarsi. “Sono così felice che tutto questo finirà domani”, ha invece raccontato nella giornata di lunedì, ai giornalisti dell’AFP, la studentessa diciassettenne Thea Skovgaard. “Fa bene alla vita in città, alla vita notturna, solo per poter stare fuori più a lungo.” L’allentamento delle restrizioni in Danimarca segue le decisioni intraprese già in Inghilterra e nel Regno Unito a gennaio. Anche altri paesi membri dell’UE – come Irlanda, Francia e Paesi Bassi – hanno iniziato a rimuovere lentamente le varie restrizioni.