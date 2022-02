È morta Monica Vitti, icona del cinema italiano: aveva 90 anni

È morta Monica Vitti. Ad annunciarlo è stato Walter Veltroni su twitter. “Roberto Russo -scrive Veltroni – il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto”. L’icona del cinema italiano, era assente da diversi anni dalla scena pubblica perché ammalata, aveva da poco compiuto 90 anni.

Lungo applauso a Sanremo

“E’ morta Monica Vitti!”. L’annuncio ufficiale è stato dato a Sanremo, dove è in corso il Festival. Alla notizia, tutti i giornalisti della sala stampa allestita al Casinò si sono alzati in piedi per un lungo, commosso applauso alla grande attrice scomparsa.