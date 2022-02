Mafia, 36 gli arresti in Puglia e 20 i soggetti indagati: sgominato traffico di droga ed estorsioni. Già ieri altri 6 arresti nella Regione per spaccio e traffico di stupefacenti.

Continuano le operazioni da parte delle forze dell’ordine per combattere la criminalità organizzata e sgominare le reti di spaccio e traffico di droga nel nostro Paese. Già ieri era pervenuta la notizia del successo dell’operazione “Macchia Bianca”, che ha portato a ben 6 arresti nel foggiano. Emblematico il caso del pusher picchiato e sequestrato in un casolare per ore, da parte del suo stesso “fornitore”. Le manette ieri sono scattate in zona Manfredonia e San Severo, mentre oggi le misure cautelari sono state eseguite a Lecce.

Sempre in puglia, infatti, nelle prime ore di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato di Taranto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 36 persone (di cui 27 in carcere e 9 agli arresti domiciliari) presunti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi reati.

36 persone arrestate, altri 20 i soggetti indagati

Sono in tutto 36 i soggetti destinatari di custodia cautelare, con 20 persone che invece risultano al momento indagate in stato di libertà. Secondo quanto si apprende dalla nota, l’operazione è il frutto di una lunga e complessa attività d’indagine della Squadra Mobile di Taranto, svolta con il supporto investigativo e di prevenzione della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Nella mattinata di oggi, mercoledì 2 febbraio, finiscono in carcere 27 persone, mentre altre 9 finiscono ai domiciliari.

I 36 soggetti sono tutti ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, “di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi reati tra cui estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali, ed altro”.

La complessa operazione è il risultato di una lunga e articolata attività d’indagine operata dalla Squadra Mobile di Taranto, svolta con il supporto sia investigativo che di prevenzione degli agenti della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. In merito alla vicenda verranno rilasciati ulteriori dettagli e approfondimenti nel corso della conferenza stampa che si terrà nella tarda mattinata di oggi. Ad esporre il successo dell’operazione, direttamente dalla Questura, il Direttore Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina, insieme anche al Questore Dott. Massimo Gambino.