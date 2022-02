M5S: è scontro totale tra di Maio e Conte, ma Grillo richiama all’unità

Le divisioni all’interno del Movimento si concretizzano in due schieramenti: chi sta con il ministro chi con l’ex-premier. Come finirà?

E’ guerra aperta all’interno del Movimento 5 Stelle in seguito alle divisioni venute a galla durante l’elezione del Presidente della Repubblica. Se Luigi Di Maio si è dimostrato fedele al patto stretto con il Partito Democratico, Giuseppe Conte ha invece tentato di rinnovare il rapporto con Matteo Salvini e la Lega nel tentativo di fornire un appoggio in termini di voti dei delegati del M5S per eleggere un Capo dello Stato gradito al centrodestra. Risultato: il tentativo di Conte è andato fallito e il partito appare più frammentato che mai.

Si preparano quindi due grandi fronti dentro il Movimento: da una parte il ministro degli Esteri e i suoi sostenitori, ala più governista dei pentastellati, dentro cui si muovo anche le ex-sindache di Roma e Torino Virginia Raggi e Chiara Appendino; dall’altra l’ex-presidente del Consiglio, appoggiato tra gli altri anche dall’ex-deputato Alessandro Di Battista. L’obiettivo è quello di prendersi il controllo del partito, intanto a fare da mediatori i capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Mariolina Castellone ma anche il fondatore/garante del M5S Beppe Grillo.

CUPIO DISSOLVI

L’ex-comico con un lungo post sul suo blog dal titolo Cupio dissolvi, ha richiamato all’unità affinché il Movimento 5 Stelle rimanga unito. Grillo chiede di non perdere quanto costruito insieme al defunto Gianroberto Casaleggio e utilizza una metafora: “Una volta un padre venerabile (Bapu Mahatma Ghandi) disse ai suoi ‘sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo’ – scrive Grillo – Così egli (l’Elevato) non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più grande. Sicché rinunciò a sé per consentire il passaggio dall’impossibile al necessario. Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale (figli miei). Il necessario è saper rinunciare a sè per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce. Ma se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla”. Il post ha ricevuto il like di Conte.

LA GUERRA CIVILE DEL M5S

Difficile però che il richiamo possa sortire effetti sperati tra i due. Sebbene molti parlamentari invochino alla pace, Di Maio e Conte sono definitamente ai ferri corti. Il primo è stato e rimane pupillo di Grillo e vero mediatore con le altre forze politiche, il secondo si sente scavalcato in ruolo che non è mai stato veramente suo, quello di capo politico dei 5S, e vuole affermare l’autorità che gli è stata concessa da Grillo in persona.

Da risolvere inoltre una serie di questioni che hanno breve scadenza. Prima di tutto la regola dei due mandati: Conte imporrà il rispetto di uno dei principi cardine dei grillini o accetterà, come ha già deciso Di Maio, di oltrepassarla? E chi stabilirà candidature e posizioni all’interno delle liste? Inoltre c’è da risolvere la questione alleanze e legge elettorale: con quale sistema andare al voto, correndo da soli o con il centrosinistra? Lo scontro è appena all’inizio, i nodi prima o poi vengono al pettine.