Pensionato scomparso nel nulla, si indaga sul figlio

L’uomo di 65 anni è sparito da casa il 30 dicembre scorso. I Ris cercano tracce di un possibile delitto, unico indagato il figlio.

Sono al lavoro i carabinieri del Ris di Parma: stanno indagando nella villetta di Carmine D’Errico, 65 enne di Cusano Milanino, sparito da casa lo scorso 30 dicembre. La Procura di Monza, dopo aver disposto il sequestro dell’abitazione, coordina le indagini che dovranno far luce sulla sparizione dell’uomo. Attualmente l’unico indagato per la scomparsa è il figlio Lorenzo, che vive assieme al padre pensionato.

Proprio il figlio sarebbe stato l’ultimo a vedere, prima che sparisse, il pensionato di 65 anni. Nella sua casa ora si stanno cercando le tracce di un potenziale delitto. Quando l’uomo sarebbe uscito di casa, il 30 dicembre, aveva detto di volere andare a comprarsi una pizza e lo avrebbe fatto vestito solo con ciabatte e pigiama.

Gli investigatori hanno notato delle contraddizioni nella versione dei fatti fornita dal figlio Lorenzo, ora indagato, che ha detto di non essersi accorto della scomparsa del padre perché era chiuso nella propria stanza. Nel garage della villetta è stata rinvenuta e sequestrata un’arma, con tanto di proiettili, per la quale nessuno dei due uomini era in possesso della licenza. Svolti dei rilievi anche sull’auto del pensionato di 65 anni. Il mezzo è stato ritrovato sei giorni dopo la scomparsa dell’uomo a poche centinaia di metri di distanza dalla casa.