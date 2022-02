Sanremo 2022, il gran finale: la scaletta e gli ospiti, tutte le informazioni

Questa sera 5 febbraio la serata finale di un Festival di Sanremo seguitissimo e acclamato, campione di ascolti.

Ieri lo share medio più alto dal 1995 per una quarta serata del festival, 11.378.000 spettatori e il 60,5 % di share, per la serata cover. Dopo la serata di ieri sera, i 25 Big in gara si esibiranno con le loro canzoni: grandi favoriti Mahmood e Blanco, con la loro «Brividi» e si contenderanno il posto con Elisa e la sua “O orse sei tu”.

Sul palco, insieme ad Amadeus a condurre ci sarà Sabrina Ferilli. Super ospite di stasera Marco Mengoni. La scaletta è ancora da ultimare, l’ordine delle esibizioni è atteso per questo pomeriggio.

1. Sangiovanni – Farfalle

2. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

3. Le Vibrazioni – Tantissimo

4. Emma – Ogni volta è così

5. Matteo Romano – Virale

6. Iva Zanicchi – Voglio amarti

7. DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

8. Elisa – O forse sei tu

9. Fabrizio Moro – Sei tu

10. Tananai – Sesso Occasionale

11. Irama – Ovunque sarai

12. Aka7even – Perfetta così

13. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

14. Achille Lauro “Domenica”

15. Yuman “Ora e qui”

16. Noemi “Ti amo non lo so dire”

17. Gianni Morandi “Apri tutte le porte”

18. La Rappresentante di Lista “Ciao ciao”

19. Michele Bravi “Inverno dei fiori”

20. Massimo Ranieri “Lettera di là dal mare”

21. Mahmood e Blanco “Brividi”

22. Ana Mena “Duecentomila ore”

23. Rkomi “Insuperabile”

24. Dargen D’Amico “Dove si balla”

25. Giusy Ferreri “Miele”

Le 25 canzoni in gara saranno votate dal pubblico tramite il televoto e vi sarà poi una media tra le percentuali di voto della serata e quelle delle serate precedenti. Una volta ottenuto questo risultato, le prime tre canzoni verranno riproposte dal vivo al pubblico o tramite la registrazione audio-video.

Le precedenti votazioni verranno azzerate e ci sarà una nuova votazione del pubblico tramite televoto la giuria della stampa, tv, radio e web e della “demoscopica 1000”, con un peso percentuale suddiviso: televoto 34%: giuria della sala stampa, tv, radio e web 33%; “demoscopica 1000” 33%.