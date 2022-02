Bollettino coronavirus 6 febbraio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 6 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 6 febbraio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Toscana 5.683 nuovi casi e 27 decessi

In Toscana sono 784.216 i casi di positività al Coronavirus, 5.683 in più rispetto a ieri (2.632 confermati con tampone molecolare e 3.051 da test rapido antigenico), lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei nuovi positivi è di 35 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 27 decessi: 18 uomini e 9 donne con un’età media di 84,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 14 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 6 a Pisa, 1 a Siena, 1 fuori Toscana. Questi i dati, accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale ,relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Sono 8.437 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 2.678 a Firenze, 714 a Prato, 770 a Pistoia, 587 a Massa Carrara, 807 a Lucca, 875 a Pisa, 578 a Livorno, 606 ad Arezzo, 435 a Siena, 278 a Grosseto, 109 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. I guariti crescono del 1% e raggiungono quota 653.389 (83,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.131 tamponi molecolari e 36.841 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 8.870 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 122.390, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.384 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (6 in più). Sono state effettuate complessivamente 8.302.117 vaccinazioni, 24.471 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 10° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 100,9% delle 8.229.874 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 224.815 per 100mila abitanti (media italiana: 220.403 per 100mila).

In Sardegna 2.856 nuovi casi e 4 decessi

In Sardegna si registrano oggi 2.856 ulteriori casi confermati di positività al Covid, (di cui 1842 diagnosticati da antigenico) sulla base di 4.060 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.908 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (+ 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 361 (- 6 ). 27778 sono i casi di isolamento domiciliare (+2414). Si registrano 4 decessi: una donna di 71 e un uomo di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 79 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna e 1 uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano.

In aggiornamento