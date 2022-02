«Ferilli Gate», l’attrice infuriata con Amadeus durante il finale di Sanremo? Social scatenati

Amadeus smentisce le tensioni con Sabrina Ferilli: l’ipotesi di uno screzio tra i due conduttori della serata finale del Festival è partita dai social dove circolano spezzoni in cui l’attrice sembra davvero tesa e irritata.

Ci ha provato Amadeus, nel corso della conferenza stampa di chiusura del Festival, a spegnere la polemica del giorno, subito ribattezzata sui social come «Sabrina Ferilli Gate». A chi gli chiedeva se ci fosse stata tensione con la co-conduttrice che lo ha affiancato nella serata finale e a chi fosse rivolto l’insulto immortalato in un audio andato in onda nel corso della serata finale («Fa il pezzo di m**a»), il direttore artistico del Festival ha smentito tutto e ha anche dato la sua versione dell’accaduto: «Le altre presenze femminili, finito il loro momento sul palco, tornavano nel camerino. Sabrina invece è sempre rimasta su uno sgabello, dietro le quinte, intrattenendo chiunque e parlando con tutti. Lei è una persona di una simpatia incredibile e parlava come parla normalmente, quindi senza che fosse riferito a nessuno credo. La terminologia colorita, che apprendo ora si è sentita in audio, sarà stata riferita a qualcosa che è accaduto dietro le quinte, per ridere». Subito dopo Amadeus ha aggiunto che l’attrice era inciampata dietro al palco e dopo l’inconveniente si era concessa cinque minuti di imprecazioni, facendo ridere tutti.

Il Corriere della sera però ha messo assieme tutti i pezzi del puzzle e l’impressione che se ne ricava è che la Ferilli fosse (almeno in qualche momento) davvero irritata. Sembrerebbe che tutto abbia avuto inizio al momento di presentare di Iva Zanicchi, quarta artista a doversi sul palco dell’Ariston. Qui Sabrina Ferilli avrebbe fatto notare ad Amadeus, con una risata, che anche lei avrebbe voluto dire «due parole» per introdurre la cantante.

«Fa er pezzo de m… ». Ma chi?

La cosa poi è continuata, in maniera molto simile, prima dell’esibizione di Emma, che gareggiava con la canzone «Ogni volta è così»: L’attrice romana si apprestava a presentare la cantante, con tanto di cartoncino in pugno, più di una volta pronta ad accennare parola. Ma Amadeus è andato dritto per la sua strada, presentando Emma Marrone, il titolo della canzone, la maestra Francesca Michielin, gli autori del testo e della musica. «Con il codice numero…», ha continuato Amadeus. È stato a quel punto che l’attrice lo ha interrotto e il conduttore deve essersi reso conto di averle rubato le parole di bocca: «Scusami! Ci mancherebbe altro» ha detto facendole cenno di proseguire. Ferilli ha letto il codice per il Televoto e dopo essersi congedata con un «Buon lavoro» si è allontanata dal palco dando le spalle al pubblico in sala.

Ma non era che il primo atto del «Ferilli Gate». Poco prima di rendere noti i vincitori dei premi speciali, Amadeus ha cercato l’attrice per chiederle di accompagnarlo sul palco ed è allora che la si è sentita pronunciare delle parole non chiare, accompagnate però da una imprecazione che non lascia spazio a dubbi: «fa er pezzo de m…». «Sabrina ci sei?», ha chiesto il conduttore, sporgendosi dietro le quinte. Ferilli non si esce sul palco e anzi si sente chiaramente un «Nun ce sto», sommesso, appena accennato, come riportato da alcuni spezzoni postati sui social.

Infine, poco dopo aver annunciato ii vincitore (o per essere più precisi, i vincitori, Mahmood e Blanco) di Sanremo 2022, Amadeus si è avvicinato all’attrice cercando di prenderle la mano, prima di lasciare la scena ai due cantanti per l’esibizione finale. Ma lei, palesemente fredda, non ha ricambiato il gesto, e anzi, ha detto «Sanremo» contemporaneamente al conduttore, come per ricordargli la sua presenza sul palcoscenico. Sabrina Ferilli non rilasciato alcun commento sulla vicenda, ma poco dopo la chiusura della conferenza stampa ha pubblicato su Instagram una sua foto scattata durante la serata, accompagnandola con un «Grazie a Sanremo. Amadeus ti voglio bene» e un cuore rosso.