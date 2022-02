Meteo DOMANI lunedì 7 febbraio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 7 febbraio . Al nord cieli coperti con rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti e precipitazioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 7 febbraio.

Nord:

All’inizio molte nubi sulla catena alpina e prealpina con deboli precipitazioni, nevose dai 700-800 metri, più diffuse e frequenti sui rilievi altoatesini, ma in esaurimento su alpi e prealpi centroccidentali già dal primo pomeriggio, dove sono attese ampie aperture del cielo. Copertura diffusa ad inizio giornata anche su Liguria centrorientale e zone appenniniche, ma in un contesto asciutto; seguiranno schiarite sempre più estese. Ampio e prevalente soleggiamento sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni, anche nevose sui rilievi abruzzesi oltre gli 800 metri, in miglioramento durante il pomeriggio con estesi rasserenamenti dapprima sulla Toscana e poi sulle restanti regioni peninsulari; attese decise e prevalenti schiarite dalla sera anche sulla Sardegna.

Sud e Sicilia:

Molte nubi su gran parte del meridione con piogge e locali rovesci che dalla regioni tirreniche peninsulari si estenderanno nel pomeriggio anche al resto del sud ed alla Sicilia settentrionale; seguirà un miglioramento serale con esaurimento dei fenomeni e cielo pressoché stellato su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale e Basilicata. Ampie schiarite notturne attese anche su Calabria e Sicilia occidentale.

Temperature:

Minime in calo su pianura padana e Sicilia meridionale; in aumento al centro e sul rimanente settentrione; senza variazioni di rilievo sulle regioni meridionali peninsulari e sul restante territorio siciliano; massime in rialzo sulle pianure settentrionali, Puglia e Basilicata orientale; in diminuzione su alpi e prealpi, Liguria, appennino tosco-emiliano, Sardegna centrorientale, Marche, Umbria, rilievi laziali, Abruzzo, coste molisane, bassa Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, Sicilia settentrionale ed orientale; stazionarie sul resto d’italia.

Venti:

Da moderati a forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su alpi, appennino settentrionale, regioni centrali adriatiche, isole maggiori ed al sud, specie settore appenninico, in generale attenuazione dalla sera sulle regioni centrosettentrionali.

Mari:

Da mosso a molto mosso l’adriatico settentrionale, tendente a divenire poco mosso dalla sera sotto costa; molto mossi o agitati gli altri bacini con moto ondoso in locale ulteriore intensificazione fino a molto agitato su mar di Sardegna, bocche di bonifacio e stretto di Sicilia, mentre risulterà in calo dalla sera su mar ligure ed alto tirreno.