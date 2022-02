Ha una lite con la fidanzata, il padre di lei gli spara

Difende la figlia che ha una lite con il fidanzato e gli spara usando una pistola a piombini in strada

Un uomo ha difeso la figlia che stava avendo un litigio con il suo fidanzato e gli ha sparato in mezzo alla strada, usando una pistola a piombini. Paura ieri pomeriggio a Roma, al Quarticciolo, dove poi la vittima se l’è presa con gli agenti, giunti sul posto in via Ostuni. I militari sono stati circondati da circa 40 giovani scesi dai palazzi per supportare il giovane, poi condotto in ospedale con un’ambulanza. Il giovane non è grave.

I poliziotti hanno interrogato il padre della ragazza e gli inquirenti stanno valutando la sua posizione. L’uomo potrebbe incorrere in una denuncia per lesioni.

I militari stanno eseguendo ulteriori verifiche anche sulla pistola ad aria compressa utilizzata per ferire il giovane. Gli inquirenti stanno facendo indagini anche sul giovane ferito, un 19enne, che ha ricevuto cure mediche all’ospedale San Giovanni e che potrebbe finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Si indaga anche su altre persone che hanno affrontato gli agenti giunti sul posto e che stavano cercando di comprendere cosa fosse accaduto.