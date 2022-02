Intrappolato con l’auto nella neve, escursionista fa 12 km a piedi per mettersi in salvo

Il tuo browser non supporta questo file

L’uomo ha abbandonato l’auto rimasta intrappolata nella neve e, non potendo utilizzare il cellulare per mancanza di rete, ha deciso di incamminarsi e due ore dopo ha raggiunto il primo centro abitato.

È rimasto incastrato con la sua auto nella neve. Ma non si è abbattuto e ha percorso 12 km per chiedere soccorso. È capitato a un escursionista di Battipaglia (Salerno): rimasto bloccato col suo automezzo in Irpinia ha deciso, prima che scendesse la notte, di provare di raggiungere a piedi il primo centro abitato.

L’uomo si trovava in località Piano Migliato di Calabritto, una zona parecchio isolata e distante dal centro abitato, e la sua unica speranza, avendo l’automobile intrappolata nella neve e il cellulare senza rete, era quella di riuscire raggiungere a piedi il primo centro abitato.

E così ha fatto. In un paio d’ore l’escursionista è riuscito a raggiugere il centro abitato di Calabritto dove ha ricevuto soccorso dai Vigili del Fuoco. La sua automobile è stata recuperata dai caschi rossi del comando provinciale di Avellino. L’escursionista salernitano ha potuto così a rientrare a casa dopo la brutta avventura.