Gigi Bici, trovata la sua cassetta da lavoro nella villa dell’accusata

Si aggravano gli indizi a carico di Barbara Pasetti, la fisioterapista nella cui villa è stata trovata anche una pistola con la matricola abrasa. Nuovi esami sull’auto di Gigi Bici: lunedì i risultati.

La casa di Barbara Pasetti continua a rendere oggetti decisivi per la risoluzione del giallo sulla scomparsa di Gigi Bici, il commerciante pavese di 60 anni trovato senza vita lo scorso 20 dicembre a Calignano, fuori dalla grande villa della 40enne ex fisioterapista. E adesso salta fuori anche la cassetta da lavoro di Gigi Bici, dopo la pistola di piccolo calibro con matricola abrasa, compatibile con quella impiegata per freddarlo e recuperata all’interno dell’abitazione. Criscuolo, dunque, sarebbe entrato anche in casa della presunta fisioterapista, per lasciare i propri attrezzi. La pistola sarà adesso portata all’esame della scientifica, che sarà chiamata a stabilire se si tratta effettivamente dell’arma del delitto, corrispondente a una 7,65 o una 22.

Un giallo dai contorni ancora molto sfumati

L’avvocato Irene Valentina Anrò, legale di Barbara Pasetti, si è presentata nei giorni scorsi alla Procura di Pavia per aver modo di esaminare gli esiti dell’ultimo sopralluogo di martedì 1 febbraio nell’ex convento, ora proprietà della sua assistita. «Su questa circostanza stiamo lavorando — ha dichiarato il legale —. Stiamo facendo la nostra attività. Nei prossimi giorni vedrò la mia assistita in carcere». Intanto dal carcere Pasetti non si stanca di affermare di «essere stata incastrata», nonostante i nuovi indizi emersi che indubbiamente vanno ad aggravarne ulteriormente la posizione.

Nei prossimi giorni verranno scrupolosamente esaminati il computer e il cellulare di Barbara Pasetti dal quale, fin dal giorno della sparizione di Gigi Bici, sono partite numerose chiamate e messaggi destinati a Katia, la figlia di Criscuolo, e agli amici del commerciante: Mimmo e poi, in un secondo momento, Ramon Pisciotta. Lunedì dovrebbero essere resi pubblici i risultati degli esami eseguiti sull’automobile di Criscuolo, trovata nelle campagne di Calignano la sera dell’8 novembre, con un vetro in frantumi e tracce di sangue al suo interno.

Un giallo dai contorni ancora indefiniti, e con tante domande sul tappeto. Chi ha ammazzato Gigi Bici? E per quale ragione? Davvero Barbara Pasetti lo aveva assoldato per «eliminare l’ex marito» che, secondo lei, la maltrattava? L’avvocato Marco Biancucci, legale di Gianandrea Toffano, ex marito della 40enne di Calignano, rispedisce le accuse al mittente. «I due ex coniugi erano in rapporti regolari. Non mi capacito di come si sia potuto affermare che il mio cliente si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia: sono affermazioni contro le quali ci tuteleremo nelle sedi più opportune. Non esiste nessun tipo di coinvolgimento del signor Toffano in questa vicenda».