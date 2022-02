Omicidio Gigi Bici, spunta fuori pistola dal giardino dell’indagata

Svolta nelle indagini sulla morte di Luigi Criscuolo alias Gigi Bici, ammazzato a Pavia con un colpo di pistola alla tempia.

Possibile svolta nell’omicidio di Luigi Criscuolo, il 60enne di Pavia noto a tutti col soprannome di “Gigi Bici” per essere stato a lungo il gestore di un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette. Gli inquirenti hanno trovato infatti una pistola sepolta nel giardino della villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista di 40 anni in carcere con l’accusa di tentata estorsione nel contesto dell’inchiesta. L’ipotesi al vaglio è che si possa trattare dell’arma del delitto.

Il ritrovamento dell’arma dopo il sopralluogo nella villa dell’indagata

La notizia è stata rivelata dal quotidiano “La Provincia pavese”, secondo il quale la pistola sarebbe stata rinvenuta dagli inquirenti nel corso del sopralluogo che ha avuto luogo martedì a Calignano, la frazione di Cura Carpignano (Pavia) dove abita Barbara Pasetti. A recuperare l’arma sarebbero stati gli agenti della squadra mobile mediante l’impiego di un robot georadar. La scientifica ora provvederà ad analizzare la pistola: in particolare sarà da stabilire se l’arma possa o meno essere compatibile col frammento di proiettile rinvenuto il 20 gennaio – giorno dell’arresto della Pasetti – all’interno dell’area della sua abitazione.

Dall’autopsia sul cadavere di Criscuolo è venuto alla luce che a uccidere “Gigi bici” è stato un colpo di pistola alla tempia destra, partito da una calibro 7,65 o da una 22. Il sopralluogo di martedì, che assieme alla squadra mobile e alla scientifica ha visto impegnate anche le unità cinofile coi i cani molecolari, è stato disposto dal sostituto procuratore Andrea Zanoncelli, il magistrato incaricato di coordinare l’indagine. L’avvocato Irene Valentina Anrò, legale di Barbara Pasetti, si è presentata davanti alla Procura di Pavia per analizzare i risultati dell’ispezione. “Su questa circostanza stiamo lavorando – ha dichiarato il legale – Stiamo facendo la nostra attività”.

Luigi Criscuolo era scomparso la mattina di lunedì 8 novembre, il giorno stesso in cui (secondo quanto attesta l’autopsia) è stato eliminato, Il suo corpo era stato ritrovato il pomeriggio di lunedì 20 dicembre in un campo di Calignano, proprio di fronte alla villa di Barbara Pasetti.