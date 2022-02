Straniero sul bus senza biglietto minaccia e prende a pugni controllore, denunciato

Al momento del controllo dei titoli di viaggio, l’uomo ha dato in escandescenze e ha aggredito e minacciato il controllore. Arrivano a bloccarlo i carabinieri.

Momenti di panico a Perugia, su un autobus fermo per la sosta in Piazza Vittorio Veneto. È successo di tutto quando si è trattato di controllare i biglietti e uno straniero di 37 anni, già ben noto ai Carabinieri, è stato trovato non in possesso del titolo di viaggio e dunque invitato a scendere dal controllore.

Pugni, minacce e insulti al controllore

È allora che l’uomo – replicando un copione già visto troppe volte – ha improvvisamente colpito il malcapitato controllore sferrandogli un pugno al costato, per poi minacciarlo brandendo un termos metallico. Il 37enne ha urlato di volergli spaccare la testa e minacciato di mandare in frantumi il vetro del finestrino, condendo il tutto con diverse offese e minacce di morte.

LEGGI ANCHE -> Covid, Crisanti: “I decessi da Covid sono sempre stati sottostimati”

I passeggeri che si trovavano sull’autobus, vista la situazione, sono stati fatti scendere per consentirgli di salire su un altro autobus. Poi è stato richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Arrivati sul posto, gli agenti hanno immediatamente identificato l’autore dell’aggressione riuscendo a riportarlo alla calma.

LEGGI ANCHE -> Covid, Abrignani (Cts): “Si va verso fine emergenza, siamo alla coda della pandemia”

Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, che valuterà quanto accaduto: l’uomo è ritenuto responsabile dei reati di minaccia a pubblico ufficiale, percosse, interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità, dato il ritardo della corsa e il danneggiamento del mezzo. Il 37enne, mentre scendeva dall’autobus, ha tirato infatti calci a uno degli sportelli.