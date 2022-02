Usa, si dimette consigliere scientifico Biden dopo accuse di bullismo

Si dimette Eric Lander, principale consigliere scientifico di Joe Biden. È successo ieri dopo che la Casa Bianca aveva confermato che il consigliere era oggetto di un’indagine interna per aver maltrattato componenti del suo staff.

L’inchiesta era partita lo scorso anno a seguito di una denuncia interna: nelle conclusioni l’indagine farebbe riferimento a fatti che proverebbero l’adozione, da parte del direttore dell’Ufficio di politica scientifica e tecnologica e consigliere scientifico del presidente, di atteggiamenti di bullismo nei confronti del suo staff, trattato in maniera non rispettosa.

In tarda serata arrivano le dimissioni

La Casa Bianca ha reagito criticando da un lato Lander per l’atteggiamento per il quale è stato accusato, dall’altro manifestando però l’intenzione di farlo rimanere al proprio posto.

LEGGI ANCHE -> Il funerale del piccolo Rayan: un fiume di persone all’ultimo saluto

Tuttavia in serata, sul tardi, la portavoce Jen Psaki ha fatto sapere alla stampa che il presidente ha accolto le dimissioni presentate dal consigliere dopo averlo ringraziato con “gratitudine” per il lavoro svolto in pandemia, nella ricerca contro il cancro, nel campo del cambiamento climatico.

LEGGI ANCHE -> Olimpiadi Pechino, primo oro per l’Italia: Arianna Fontana trionfa nello short track

“Sono devastato dall’aver causato dolore ad ex ed attuali colleghi per il modo in cui mi sono rivolto a loro”, ha affermato Lander nella sua lettera di dimissioni. “Ritengo non sia possibile continuare a svolgere in modo efficace il mio ruolo. Il compito che svolge questo ufficio è troppo importante per essere ostacolato”. La Casa Bianca ha specificato che Biden non ha richiesto le dimissioni di Lander.