Ucraina, Biden incontra Scholz: «Se la Russia taglia gas all’Europa, pronti ad intervenire»

Joe Biden incontra il Cancelliere tedesco Scholz per discutere delle tensioni Russia-Ucraina. Intanto, Macron vola in Russia da Putin. Previsto anche l’arrivo del Ministro degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock per visitare la linea del fronte nell’est dell’Ucraina.

Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden e il Cancelliere Tedesco, Olaf Scholz durante un incontro tenutosi alla Casa Bianca hanno discusso della situazione in Ucraina. Diversi i temi toccati e le strategie messe a punto.

L’incontro tra Biden e Scholz

Biden sostiene che, quella della diplomazia sia «la strada migliore da seguire per uscire dalla crisi umanitaria». Ma, nel caso in cui la Russia dovesse invadere l’Ucraina , allora «tutta la NATO è pronta a reagire». È lo stesso Presidente degli USA a confermare che «è già pronto un pacchetto di sanzioni» per la Russia. Tra i provvedimenti presi in considerazione da Joe Biden vi è anche la chiusura del gasdotto Nord Stream 2.

Davanti alla possibilità di un taglio da parte della Russia delle forniture di gas all’Europa, Biden ha detto che gli USA «potrebbero fornire una significativa quantità di gas» in grado di coprire la perdita. «Queste sono le uniche cose che la Russia esporta e, se decidono di fare dei tagli, verranno colpiti duramente. Anche per loro ci saranno delle conseguenze: non può essere una strada a senso unico» conclude Biden.

Putin incontra Macron

Intanto Emmanuel Macron, il Presidente della Francia, vola in Russia per incontrare Putin e discutere sulle tensioni tra Russia e Ucraina. Un incontro, quello tra i due Presidenti, durato circa cinque ore e che Macron ha definito, al termine, «davvero sostanziale». A lui ha fatto eco Putin, il quale ha aggiunto che «alcune delle idee presentate da Macron possono servire per fare degli ulteriori passi in avanti in comune». Kiev sarà la prossima tappa di Macron: qui incontrerà Voldymyr Zelenski.Vladimir Putin, infine, nel corso della conferenza tenuta a termine dell’incontro con il Presidente francese, ha spiegato che la Russia «farà il possibile per trovare un accordo con l’Occidente».