Campania, De Luca conferma l’obbligo delle mascherine all’aperto

La Campania, che sarà zona gialla sino al 27 Febbraio, va controcorrente e conferma l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. L’ordinanza, firmata dal Presidente della Regione, sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Campania.

In Campania, le persone dovranno continuare ad indossare le mascherine anche all’aperto. È questa la decisione presa da Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Campania, firmando l’ordinanza ancora in corso di pubblicazione. Decisione che arriva dopo l’ordinanza del Ministero della Salute che elimina l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto a partire dal prossimo venerdì 11 Febbraio.

Obbligo mascherine all’aperto

Nell’Ordinanza numero 2 che sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania viene confermato l’obbligo di indossare «i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno». De Luca ha stabilito che le mascherine dovranno essere indossate in tutti i luoghi non isolati come il centro urbano o il lungomare, sui mezzi di trasporto come le navi o i traghetti, i mercati e in ogni contesto in cui vi è assembramento. L’obbligo vale per tutta la Regione.

Non saranno obbligati ad indossare la mascherina anche in luoghi aperti, invece, i bambini fino a 5 anni, «persone con patologie o disabilità incompatibili» con l’uso del suddetto dispositivo di protezione. L’obbligo viene meno anche per chi è impegnato in attività sportive. Alla base di questa decisione presa da De Luca vi è «il particolare contesto geografico, demografico e sociale del territorio regionale». La Campania, inoltre, sarà zona gialla sino al 27 febbraio.