Carceri, il Garante:«25enne suicida a Palermo, è il nono del 2022»

Mauro Palma, garante nazionale dei diritti dei detenuti, ha postato un messaggio su Twitter in cui illustra la situazione nelle carceri

Ennesimo suicidio in carcere. È successo nella casa circondariale Ucciardone, a Palermo. Il giovane, 25 anni, si è impiccato nella sua cella. A trovare il cadavere sono stati i poliziotti del penitenziario. Da quanto si apprende, il detenuto si sarebbe suicidato utilizzando un lenzuolo legato alle grate della cella. Sono in corso le indagini per comprendere le ragioni del gesto estremo. Già nelle settimane precedenti, un detenuto nella prigione minorile “Malaspina”, sempre a Palermo, aveva provato a uccidersi ma un poliziotto era riuscito a salvarlo.

Intanto Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private di libertà personale, ha postato un messaggio su Twitter per annunciare quanto accaduto. «Un detenuto di 25 anni si è impiccato nella sua cella nel carcere Ucciardone a Palermo. È il nono suicidio del 2022».

Palma spiega che il detenuto che si è tolto la vita, «faceva parte di quei detenuti cosiddetti ‘problematici’ e ‘a rischio suicidario’ a cui mancava poco per terminare la pena». Poi esorta: «Misure per il carcere e misure distensiveper ridurre il sovraffollamento non sono più rinviabili», chiosa.