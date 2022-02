Covid, Fiaso: calano i ricoveri, -3,7% nell’ultima settimana

Buone notizie soprattutto dal fronte dei più piccoli: riduzione a due cifre per le ospedalizzazioni nei reparti pediatrici.

Nel giro di una settimana il quantitativo dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 3,7%. Cala dunque “lentamente la curva delle ospedalizzazioni nei reparti Covid”. Lo riferisce il report Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, che l’8 febbraio negli ospedali sentinella ha contato 2.025 pazienti a fronte dei 2.103 del 1° febbraio. Nei reparti ordinari invece il calo dei ricoverati tocca quota 3,3% (con un totale che da 1.908 scende a 1.845).

Riduzione a due cifre dei ricoverati più giovani

Dal report emerge anche una riduzione a due cifre dei ricoveri pediatrici registrati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella che hanno dato la loro adesione alla rete Fiaso. Scende dell’11,3%. la percentuale di ospedalizzazioni.

LEGGI ANCHE -> Stop alle mascherine all’aperto, Garattini: “È un errore, ancora troppi contagi”

Nello specifico, il 61% dei ricoverati ha un’età compresa tra 0 e 4 anni, il 24% tra 5 e 11 anni, il 15% tra 12 e 18 anni. In particolare i neonati, da 0 a 6 mesi, rappresentano il 26% del totale e tra questi solo il 48% ha entrambi i genitori vaccinati. Per contro, fa preoccupare il dato relativo alla presenza di entrambi i genitori non vaccinati nel 31% dei casi di neonati ospedalizzati. Nei casi restanti, il 17% ha solo il padre vaccinato e il 4% solo la mamma.