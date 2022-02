Salerno, GdF sequestra 55 quintali di pesce in cattivo stato di conservazione

Prodotti ittici conservati in freezer fatiscenti o a contatto col terreno. Finanza sequestra tutto, denuncia per rappresentate legale della ditta.

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato oltre 55 quintali di prodotti ittici trovati in cattivo stato di conservazione: sono stati scoperti in un locale commerciale di Angri. Le Fiamme Gialle della compagnia di Nocera Inferiore, mentre ispezionavano l’esercizio commerciale attivo da oltre 10 anni nel settore della vendita al dettaglio del pesce pescato, hanno scovato una cella freezer larga circa 60 metri quadrati: al suo interno era stata immagazzinata una consistente quantità di prodotti ittici, inscatolati in confezioni e cassette di plastica posizionate a contatto diretto col pavimento e su pedane in legno dall’aspetto fatiscente.

Prodotti conservati in condizioni molto precarie

Le successive analisi, effettuare anche col supporto di personale specializzato dell’Asl di Salerno, hanno consentito di appurare che gli alimenti erano per la quasi totalità privi delle necessarie informazioni sulla tracciabilità o sulla rintracciabilità, o che comunque già da tempo avevano superato la data di scadenza consentita dalla legge. Lo stesso vano frigo si trovava in condizioni igienico-sanitarie talmente precarie da escludere in maniera assoluta l’idoneità al consumo dei prodotti contenuti al suo interno.

LEGGI ANCHE -> Sorpreso a spacciare sotto casa in ciabatte, bloccato dai carabinieri: spaventato ingoia le dosi

Tutta la merce, del valore commerciale valutato in circa 100mila euro, è stata sottoposto a sequestro da parte degli agenti della GdF. La merce verrà smaltita con l’ausilio di una ditta specializzata. Denunciata alla Procura di Nocera Inferiore la rappresentante legale della società a causa delle violazioni commesse a danno della sanità pubblica, ora rischia l’arresto fino ad un anno di reclusione oppure un’ammenda che potrà superare i 30mila euro.