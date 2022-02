Sorpreso a spacciare sotto casa in ciabatte, bloccato dai carabinieri: spaventato ingoia le dosi

Monza, sorpreso a spacciare sotto casa in ciabatte in piena notte: bloccato dai carabinieri, ingoia le dosi di cocaina. Finito in manette 38enne marocchino, fermati anche i due clienti.

È successo ieri notte a Seregno, in provincia di Monza e Brianza: un marocchino 38enne, sorpreso a spacciare sotto casa dai carabinieri, ha ingoiato varie dosi di cocaina. L’uomo, nel tentativo di occultare la droga, ha rischiato la vita: soltanto grazie all’intervento dei militari è stato convinto ad espellere le dosi. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona, il 38enne è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio si è verificato verso le 2:00 di notte. Protagonista un 38enne marocchino, sceso da casa sua in ciabatte per rifornire di droga alcuni suoi clienti. Gli acquirenti, un brianzolo e un albanese poco più che trentenni, hanno raggiunto la sua abitazione a bordo di una Ford Mondeo di colore scuro: imboccando una strada del quartiere Sant’Ambrogio, vicino alla stazione ferroviaria, si sono accostati accanto al portone d’ingresso di una palazzina a sei piani. Sceso dal suo appartamento, il marocchino è poi entrato in auto con loro.

Non si aspettavano, forse, che quell’area era già da diversi giorni soggetta a numerosi servizi di controllo da parte dei carabinieri: e infatti, poco distante vi era appostata una gazzella dei carabinieri della Radiomobile di Seregno. I militari, insospettiti dal comportamento del 38enne, hanno quindi bloccato immediatamente la via di fuga alla Ford. Scesi dall’autovettura di servizio, i carabinieri hanno braccato i tre coinvolti, che nel frattempo stavano tentando di scappare uscendo dal parcheggio.

Uno dei due carabinieri è riuscito a bloccare i due clienti, mentre l’altro ha raggiunto lo spacciatore in ciabatte che, nel tentativo di nascondere la cocaina, aveva già messo in bocca tre dosi di droga. Il militare che l’ha bloccato è riuscito tuttavia a convincerlo a sputare la sostanza – che se fosse stata ingoiata avrebbe messo a repentaglio la vita dell’uomo. Alla luce dei fatti il 38enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Trasferito presso le camere di sicurezza della caserma di Seregno, nella giornata di ieri si è tenuta l’udienza a suo carico (che ha convalidato l’arresto), con processo per direttissima con rinvio ad aprile e obbligo di presentazione ai carabinieri.