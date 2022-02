Nuova esplosione di ordigno a Frattaminore, avviate le indagini. Il sindaco: “Questi episodi devono finire”

Nuova esplosione di ordigno a Frattaminore, avviate le indagini da parte dei carabinieri. Il sindaco Giuseppe Bencivenga: “Escalation di episodi, alzare ulteriormente l’attenzione sul territorio. Speriamo che questi episodi trovino una fine”.

Ennesima esplosione di un ordigno a Frattaminore, in provincia di Napoli. Si tratta della quarta bomba carta fatta esplodere in pochi giorni. Secondo quanto si apprende, l’esplosione è avvenuta la scorsa notte, intorno all’una, a piazzale Atella. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita, ma il rudimentale ordigno ha causato qualche danno al muro di un circolo privato. Avviate immediatamente le indagini sull’atto violento, sul quale stanno investigando i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencivenga, che lancia un’allerta in merito alla pericolosa escalation di casi.

“Speriamo che questi episodi trovino presto una fine”

L’episodio della scorsa si va infatti ad aggiungere alla serie di azioni messe a segno dalla criminalità organizzata a Frattaminore. Atti violenti ed intimidatori, che vedono la detonazione di ordigni rudimentali posizionati lungo le strade cittadine. L’ultima risale al 5 febbraio scorso, con una bomba carta fatta esplodere in via Turati. Alla luce del pericoloso aumento di casi, risale al 7 febbraio la lettera che il sindaco Bencivenga ha inviato al prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Il primo cittadino lancia un allarme, e chiede alle autorità di “alzare ulteriormente l’attenzione sul territorio” – “alla luce delle ultime deplorevoli azioni messe a segno dalla criminalità organizzata che si stanno susseguendo”.

“Le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro encomiabile di indagine e di controllo che sono certo daranno presto i frutti sperati mettendo la magistratura in grado di intervenire con forza fermando una situazione di violenza che ci fa tornare indietro negli anni. Speriamo che questi episodi trovino presto una fine. Seguo la vicenda sin dal primo episodio, rispettando il lavoro degli inquirenti”, ha fatto poi sapere il sindaco Bencivenga.

E ha poi concluso: “L’amministrazione ha sostenuto e sosterrà ogni sforzo che lo Stato sta facendo in questa direzione dai carabinieri, dalle forze di polizia e dai magistrati che silenziosamente stanno vegliando sulla nostra sicurezza, chiedendo un ulteriore sforzo di uomini e mezzi che assicuri serenità ai frattaminoresi. A loro va un ringraziamento sentito per ciò che stanno facendo e ciò che faranno. Continuerò a tenervi aggiornati. Viva Frattaminore”.