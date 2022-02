Siria, raid israeliano nella notte contro Damasco: 1 morto e 5 feriti

Siria, nuovo raid israeliano nella notte: presa di mira Damasco, si contano 1 morto e 5 feriti. L’attacco segue il lancio di un missile operato dall’esercito siriano. Tel Aviv: “Continueremo a proteggere lo spazio aereo e la sicurezza di Israele”.

L’agenzia di stampa siriana SANA ha comunicato che un soldato siriano è stato ucciso mentre altri cinque sono rimasti feriti a seguito di un raid aereo condotto in nottata dai caccia israeliani, contro una zona situata nei pressi della capitale Damasco. Secondo quanto viene riferito, l’esercito israeliano avrebbe rivendicato l’attacco, e affermerebbe di aver colpito diverse batterie di difesa antiaerea in territorio siriano – compresi “radar e batterie antiaeree che hanno sparato missili contro velivoli israeliani”. Alcuni missili sono stati abbattuti dalle difese aeree siriane, ha riferito l’agenzia SANA.

“Continueremo a proteggere lo spazio aereo e la sicurezza di Israele”

L’esercito israeliano ha affermato di aver attaccato gli obiettivi in Siria in risposta lancio di un missile antiaereo all’interno dello spazio aereo israeliano, nel nord del Paese. Il razzo è esploso in aria e non è stato intercettato dalle difese aeree israeliane, ma ha attivato sirene d’allarme a Umm al-Fahm, città palestinese nel nord di Israele, e all’interno di comunità nella parte settentrionale della Cisgiordania. In quel caso ci sono state segnalazioni di feriti o danni.

“In risposta al missile antiaereo lanciato dalla Siria questa sera, abbiamo appena colpito obiettivi missilistici terra-aria in Siria, inclusi radar e batterie antiaeree”, hanno spiegato le autorità dell’esercito israeliano in un tweet. “Un missile antiaereo lanciato dalla Siria è esploso in aria al di sopra del territorio settentrionale di Israele”, si legge invece nel precedente post su Twitter. Post che poi prosegue: “Il missile è esploso in aria e pertanto non è stato necessario effettuare un’intercettazione. Continueremo a proteggere lo spazio aereo e la sicurezza di Israele”.

Israele ha lanciato centinaia di attacchi contro obiettivi all’interno di parti della Siria controllate dal governo negli ultimi dieci anni di guerra, ma il suo governo raramente riconosce o discute tali violente operazioni. Tel Aviv ha affermato che sta prendendo di mira le basi dei gruppi armati alleati dell’Iran, inclusa quella dei libanesi di Hezbollah, che stanno combattendo a fianco delle forze del presidente siriano Bashar al-Assad. Il 31 gennaio di quest’anno, le difese aeree siriane hanno intercettato una raffica di missili israeliani diretti nelle vicinanze della capitale, provocando danni materiali.