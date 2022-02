Polizia lo trova alla guida del tir con cocaina, ritirata patente al conducente

Assisi, fermati due uomini nella tarda serata di lunedì: uno dei due trasportava cocaina, l’altro aveva precedenti per uso di stupefacenti.

Lunedì, in tarda serata, nel corso di un controllo nelle vicinanze dello svincolo di Assisi, lungo la Strada Statale 75, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di PS hanno bloccato due persone a bordo di un tir. I due, di origini pugliesi, sono apparsi da subito nervosi quando i poliziotti hanno iniziate le debite verifiche dei documenti. Gli accertamenti hanno fatto emergere infatti a carico del passeggero, 34enne, precedenti di polizia per uso di sostanze stupefacenti.

Cocaina nel portafogli

A quel punto, il 27enne alla guida dell’autocarro – con un atteggiamento che denotava estrema agitazione – ha tirato fuori dal portafogli, che custodiva nella tasca dei pantaloni, un involucro di colore rosso avvolto nel cellophane: al suo interno della cocaina del peso di circa 0,60 grammi, sostanza che l’uomo ha ammesso di assumere abitualmente.

I due uomini arrestati sono stati tradotti negli Uffici del Commissariato di Assisi per essere sottoposti a ulteriori accertamenti, sotto sequestro invece la cocaina. Segnalazione alla Prefettura di Perugia per il conducente dell’autocarro – ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 – in qualità di consumatore abituale di sostanza stupefacente. Per lui è scattato anche l’immediato ritiro della licenza di guida.