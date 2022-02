Sparita dopo lite col compagno, 40enne viene ritrovata morta in una palazzina abbandonata

Ancora mistero sulla morte della donna scomparsa dal 4 dicembre: dopo una lite aveva abbandonato senza soldi e cellulare l’appartamento dove viveva col compagno.

Epilogo tragico per la vicenda di Sara Lemlem Ahmed, la 40enne di nazionalità olandese e originaria dell’Eritrea scomparsa dal 4 dicembre dopo essere uscita di casa a seguito di una lite con il compagno. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio del 9 febbraio a Vigevano, nel vano ascensore di una palazzina abbandonata.

Era uscita a piedi senza denaro e senza telefono cellulare

La donna, che da tre anni viveva a Vigevano, se n’era andata a piedi senza soldi e cellulare dopo aver litigato col compagno. Due al momento le ipotesi prevalenti: omicidio o suicidio. La scomparsa di Sara era stata subito segnalata ai carabinieri dal suo stesso compagno dopo che per alcune ore l’aveva senza successo cercata in giro per la città.

Anche le ricerche degli inquirenti però non hanno dato un esito positivo. Per questa ragione il caso della 40enne era stato in un primo momento classificato come un allontanamento volontario. Avvolta nel mistero la sua morte: gli agenti dell’Arma, intervenuti sul posto, stanno svolgendo gli accertamenti assieme alla Procura per chiarire se si sia trattato di una tragica fatalità, di un incidente oppure di un omicidio. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nel cantiere dagli operai.

Una storia travagliata quella di Sara Lemlem. Aveva incontrato il compagno, Corrado Mannato, grazie a un sito di incontri. Al tempo Sara viveva ad Amstelveen, in Olanda, presso una famiglia del posto. Anche in quel caso era sparita senza lasciare alcuna traccia di sé, a parte debiti per alcune migliaia di euro. Poi era giunta a Vigevano per cominciare una nuova vita, più regolare, con l’uomo che amava. Ma dopo quell’aspra discussione dalla quale si è sottratta sbattendo la porta, è ancora difficile capire cosa possa aver fatto nelle sue ultime ore di vita e cosa ne abbia causato la morte.