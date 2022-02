Terremoto, Reggio Emilia trema: due scosse, tanta paura ma nessun danno

Paura in provincia di Reggio Emilia per due scosse di terremoto. Gente in strada e centralini della Protezione civile intasati. La Regione si è subito attivata: al momento nessuna segnalazione di danni a persone o a cose.

Due scosse di terremoto sono state avvertite ieri dalla popolazione nella provincia di Reggio Emilia. Il primo sisma, pari a magnitudo 4, è stato rilevato a una profondità di 7 chilometri: l’epicentro è stato localizzato a quattro chilometri di distanza dall’abitato di Bagnolo in Piano. Alle 21 di ieri sera una seconda scossa, ancora più forte, di magnitudo 4.3 che ha nuovamente interessato la provincia di Reggio Emilia, con epicentro a 3 chilometri da Correggio e con una profondità di 6 chilometri.

Numerosi cittadini scendono in strada

La seconda scossa “è stata avvertita chiaramente nelle province confinanti, fino a Bologna città. Al momento non si segnalano danni, anche se numerosi cittadini sono scesi in strada”. È quanto sottolinea una nota della Regione Emilia Romagna aggiungendo inoltre che “da subito è stato aperto il Centro operativo regionale (Cor) della Protezione civile a Bologna e sono stati attivati quello di Modena, a Marzaglia, e di Reggio Emilia”.

“La Protezione civile, in stretto contatto con i Prefetti delle province interessate, è al lavoro per le verifiche, insieme a Vigili del fuoco e Forze dell’Ordine – prosegue il comunicato regionale – Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che si è ripetutamente sentito con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è al Centro operativo della Protezione civile regionale di Marzaglia (Mo) per un più efficace contatto con i sindaci e gli amministratori locali. Lì si trova anche la direttrice della Protezione civile regionale, Rita Nicolini. Gli assessori regionali Irene Priolo e Alessio Mammi sono nei Centri operativi di Bologna e Reggio Emilia”. “Il sistema regionale di Protezione civile, da subito allertato, è in contatto costante con il Dipartimento nazionale della Protezione civile”, termina la nota.

“Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Ma stiamo lavorando”: ha dichiarato all’AGI la direttrice della Protezione civile regionale Rita Nicolini. Tanta paura e molte telefonate alla protezione civile e alle forze dell’ordine per segnalare la scossa alle 19.55. La popolazione è scesa nelle strade, ma fino ad ora non sono stati segnalati danni. Telefonate di persone spaventate sono giunte anche al 112.