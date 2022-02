Va all’ufficio immigrazione ma con il Green Pass di un amico. Denunciato

A Tivoli, la Polizia ha denunciato un 25enne che si è recato all’ufficio immigrazione con il Green Pass di un suo amico. Il ragazzo dovrà ora rispondere di sostituzione di persona.

Continuano i controlli del Green Pass da parte delle Forze dell’Ordine e continuano anche ad esserci persone che prendono in prestito la Certificazione di amici e parenti per poter svolgere tutte quelle attività che lo richiedono. Questa volta, ad essere scoperto dalla Polizia di Tivoli è un ragazzo di 25 anni, cittadino del Bangladesh.

La denuncia

Il 25enne, con regolare permesso di soggiorno, si è presentato in Commissariato per un appuntamento con l’ufficio immigrazione. Al momento del controllo del Green Pass risultato valido, la Polizia nel vedere il documento di identità ha scoperto che, in realtà, la Certificazione Verde apparteneva ad un’altra persona.

Il 25enne è stato denunciato e dovrà rispondere di sostituzione della persona. Lo smartphone su cui era salvato il Green Pass è stato sequestrato perché testimonia il comportamento illecito assunto dal bengalese.