Morto Luc Montagnier, la conferma giunge dalla Francia

La notizia della morte era già sui social da diverse ore. Negli ultimi anni, Montagnier era divenuto punto di riferimento per i movimenti no vax.

Luc Montagnier, premio Nobel per gli studi sull’Hiv, è deceduto a Neuilly sur Seine (Parigi). Negli ultimi anni era divenuto punto di riferimento per i no vax e sosteneva l’idrossiclorochina per curare il Coronavirus. La notizia della sua morte era da diverse ore sui social, ma non c’erano conferme. La conferma è giunta ora dal quotidiano francese Liberation. Luc Montagnier aveva 89 anni, ne avrebbe compiuti 90 il 18 agosto.

Ieri, a dare la notizia, era stato il sito web francese France Soir, ma non c’erano ancora conferme ufficiali. «Il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori, ci ha confidato che se ne è andato in pace, circondato dai suoi figli», si leggeva nella comunicazione.

Anche il professor Didier Raoult aveva annunciato il decesso del premio Nobel:«Perdiamo un uomo la cui originalità, l’indipendenza e le scoperte sull’Rna hanno permesso la creazione del laboratorio che ha isolato e identificato il virus dell’Aids». Raoult aggiunge che tali scoperte, hanno dato a Montagnier «gloria, il Premio Nobel nonché l’inaudita ostilità dei suoi colleghi. L’attenzione portata alle sue ultime ipotesi fu sproporzionata».