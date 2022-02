19enne denuncia violenza sessuale avvenuta nei bagni di un locale. Identificato aggressore

La violenza sarebbe avvenuta nel corso di una serata organizzata nel locale Glow Club di Gallarate. La Polizia ha identificato un 23enne.

Ancora un nuovo episodio di violenza sulle donne: questa volta la vittima è una 19enne aggredita durante una festa in un famoso locale di Gallarate, in provincia di Varese. La violenza sarebbe avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 Gennaio scorso.

La violenza

Nel corso della serata organizzata dal Glow Club a tema «mala noche», la 19enne ha incontrato nella sala fumatori un ragazzo di 23 anni. La loro conversazione si sposta poi nello spazio vicino ai bagni. È in quel momento che l’aggressore spinge la 19enne nel bagno per abusare di lei. Il 23enne, per evitare che la vittima potesse scappare, avrebbe chiuso a chiave la porta del bagno riaprendola solo in un secondo momento per scappare. L’aggressore, infatti, dopo la violenza, è scappato dal locale non lasciando alcuna traccia.

La ragazza, dopo aver raggiunto le amiche con cui era nel locale, ha denunciato l’aggressione subita alla Polizia che, intorno alle 3 di notte, passava di lì per controlli di routine presso il locale. Dopo aver raccolto tutte le informazioni, gli agenti della Polizia hanno iniziato le ricerche del 23enne. Ricerche che sin da subito sono apparse non semplici poiché del giovane non si sapeva nulla: il personale del locale, inoltre, invece di denunciare il fatto si sarebbe limitato ad allontanare l’aggressore dal locale. Per questo motivo, la Polizia starebbe indagando anche su eventuali responsabilità del personale. Gli agenti, nel corso delle ultime ore avrebbero identificato il 23enne, presunto violentatore della ragazza. Intanto, la licenza del locale in cui sarebbe avvenuta la violenza è stata sospesa per 15 giorni.