Schianto fatale, moto contro auto: muore a 35 anni il poliziotto Avella

Il giovane stava viaggiando con la sua moto, quando si è schiantato contro un’automobile. È accaduto a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno

Schianto fatale a Cava de’ Tirreni (Salerno), dove un poliziotto di 35 anni, Michele Avella, è morto mentre era alla guida della sua moto. Si stanno ancora eseguendo degli accertamenti per comprendere bene le cause dell’incidente, ma quel che si sa è che la moto guidata dal giovane poliziotto si è scontrata in modo frontale con un ‘auto in via Arti e Mestieri. Il forte impatto lo ha fatto cadere sull’asfalto. Inutili i soccorsi, quando sono sopraggiunti, Michele era già deceduto.

I rilievi dei carabinieri

Dalle prime ipotesi, Avella avrebbe fatto un cambio di corsia per evitare un tir fermo in strada e si sarebbe scontrato contro un’auto in sosta. I rilievi dei carabinieri chiariranno la dinamica del sinistro usando eventuali immagini delle videocamere di sicurezza del posto.

Michele Avella lascia la moglie e una figlia piccola. Era una persona molto ben voluta.

Diversi i messaggi di cordoglio divulgati sui social da chi lo conosceva.