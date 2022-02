Bollettino coronavirus 13 febbraio: i primi dati

Il bollettino del ministero della Saute di oggi, 13 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 13 febbraio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

Nel Lazio, 5.946 nuovi casi (-1.168) e 6 decessi

“Oggi nel Lazio su 13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici per un totale di 54.701 tamponi, si registrano 5.946 nuovi casi positivi (-1.168), sono 6 i decessi (-6), 1.910 i ricoverati (-31), 182 le terapie intensive (+3) e +9.140 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.635. Oggi open day ad accesso diretto, tutto si sta svolgendo regolarmente”. E’ il bilancio fatto oggi dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato Superata quota 13 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 77% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 141 mila i bambini con prima dose. D’Amato ha ricordato che per gli hub vaccinali c’è “l’accesso libero pomeridiano fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione”.

In Toscana 3.337 nuovi positivi, 30 decessi

I ricoverati sono 1.190 (55 in meno rispetto a ieri), di cui 81 in terapia intensiva (9 in meno). In Toscana sono 3.337 i nuovi casi Covid (1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico), che portano il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus a 815.045. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Sono invece 6.027 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 73.883, -7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.190 (55 in meno rispetto a ieri), di cui 81 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 13 uomini e 17 donne con un’età media di 85,8 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 3.337 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (34% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

