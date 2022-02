Francia: minaccia agenti con coltello, poliziotti aprono il fuoco e lo uccidono

È successo alla Gare du Nord di Parigi: l’uomo era noto alle forze di polizia, per ora si esclude il movente terroristico.

Brutto episodio stamattina a Parigi, dove due poliziotti francesi hanno aperto il fuoco e ucciso un uomo che attorno alle 7 di questa mattina aveva minacciato con un coltello, dotato di una lama di circa 30 centimetri, alcuni agenti nei pressi della stazione ferroviaria Gare du Nord a Parigi.

Aveva minacciato i poliziotti per diversi minuti

Lo riporta l’emittente Bfmtv. Il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha reso noto che gli agenti di polizia “hanno utilizzato la loro arma per scongiurare ogni pericolo per sé e per i viaggiatori”. Il ministro ha poi aggiunto che “’una pattuglia della polizia è stata minacciata da un individuo armato di coltello nella regione dell’Ile-de-France”.

LEGGI ANCHE -> Ucraina, conversazione Biden-Putin: «Proseguire dialogo a ogni livello». Ma gli Stati Uniti: «Se attaccate, pagherete»

Jean-Baptiste Djebbari, ministro dei Trasporti, ha dichiarato a Rmc che l’aggressore era “conosciuto ai servizi di polizia per vagare nella stazione. In questa fase, il movente terroristico è escluso”. Stando alle testimonianze dei presenti l’uomo ha minacciato per diversi minuti i poliziotti, che gli avevano ingiunto di far cadere l’arma. Non risultano sono feriti tra gli agenti di sicurezza.