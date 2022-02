Riaperto ponte Canada-Usa occupato da “convoglio libertà” per 6 giorni

Dopo sei giorni di occupazione da parte del convoglio libertà contro le restrizioni, sgomberato il ponte Ambassador, che si trova tra Canada e Usa

Sgomberato il ponte Ambassador sito tra Stati Uniti e Canada, dopo essere rimasto occupato per sei giorni dal “convoglio libertà” contro le restrizioni anti contagio. È quanto ha comunicato la polizia canadese che si è occupata dello sgombero dei manifestanti.

Le autorità di frontiera hanno fatto sapere via Twitter che la situazione si è normalizzata, ma hanno raccomandato di non intraprendere viaggi non essenziali.

Intanto, il ministro dei trasporti, Omar Alghabra, ha ringraziato sui social la polizia canadese e i funzionari del governo per essere riusciti a sgomberare il ponte ripristinando la circolazione nelle aree che collegano Windsor, Ontario e Detroit.