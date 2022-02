Gdf, sequestrata maxi discarica abusiva nel salernitano

L’area, tutelata a fini paesaggistici, era stata trasformata in discarica abusiva. In cinque denunciati a piede libero.

Operazione della Guardia di Finanza in un’area di 2.500 metri quadri: la zona, sottoposta a vincolo paesaggistico, era stata trasformata in una discarica abusiva di rifiuti. L’area è pertanto stata sequestrata dalle fiamme gialle della sezione operativa navale di Salerno a Teano nel Comune di Camerota (Salerno).

Abbandonati nella zona rifiuti speciali pericolosi

Denuncia a piede libero per cinque soggetti, considerati responsabili in concorso tra loro del sito, per aver creato una discarica incontrollata abbandonando nella zona rifiuti speciali pericolosi.

LEGGI ANCHE -> Bollettino coronavirus 13 febbraio: 51.959 contagi, 191 decessi

L’operazione di servizio va ricompresa nel contesto delle più ampie attività di controllo economico del territorio e della fascia costiera del Cilento eseguite dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno anche ai fini di tutelare l’ambiente e la salute pubblica.