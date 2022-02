Uomo assassinato in strada a colpi di pistola: carabinieri indagano

Assassinato un uomo per strada questa mattina in via Alberto Galli, in zona Acilia, Roma. Sul posto i carabinieri

Questa mattina presto, lunedì 14 febbraio, è occorso l’omicidio di un uomo per strada, in zona Acilia, a Roma. Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Da quanto si apprende, l’omicidio sarebbe avvenuto verso le 6. A svegliare i residenti alcuni colpi di pistola, esplosi a raffica. Allertati dagli spari, hanno subito contattato il 112 e sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Ostia.

Una volta sul posto, i militari hanno trovato il cadavere dell’uomo sull’asfalto in un lago di sangue. Inutili i soccorsi, l’uomo era già deceduto a causa dei colpi.

Scattate le indagini

Nel frattempo, i carabinieri indagano sul delitto per risalire al killer, attualmente ignoto. Gli inquirenti devono ricostruire la dinamica dell’omicidio e raccogliere più elementi possibile, innanzitutto dando un’identità alla vittima e poi scoprendo se abbia legami con la criminalità organizzata del litorale romano, quale sia stata la ragione del delitto e chi gli abbia tolto la vita.

Leggi anche:—>Schianto fatale, moto contro auto: muore a 35 anni il poliziotto Avella

Per scoprire chi sia il killer o più killer potrebbero essere di aiuto per gli inquirenti eventuali testimonianze o le immagini delle videocamere di sicurezza dell’area, che potrebbero aver ripreso l’accaduto.

Leggi anche:—>Ucraina, conversazione Biden-Putin:«Proseguire dialogo a ogni livello». Ma gli Stati Uniti:«Se attaccate, pagherete»

I carabinieri sono al lavoro e indagano con grande attenzione ai dettagli. Tra le prime ipotesi, c’è anche quella di un possibile regolamento di conti.