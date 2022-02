Aggredita dal marito ubriaco, interviene la polizia

Il tuo browser non supporta questo file

L’uomo si è reso irreperibile dopo aver maltrattato la donna e danneggiato degli oggetti di casa. Ma la moglie non intende denunciarlo.

È dovuta intervenire una pattuglia della Squadra Volanti domenica sera a Tirrenia (Pisa) per sedare una lite in famiglia. La donna che aveva chiesto l’intervento degli agenti, una 32enne di origine maghrebina, ha raccontato che ad aggredirla era stato il compagno, un cittadino dell’Est Europa poco più grande di lei, che nel corso della serata, secondo la donna, aveva fatto abuso di sostanze alcoliche. Dopo aver danneggiato alcune suppellettili della propria abitazione, l’uomo ha costretto la compagna ad andarsene dall’appartamento.

La donna è stata ferita a una mano

La 32enne è stata identificata e soccorsa sul posto dal 118: era infatti dolorante alla mano. Ma ai poliziotti ha fatto intendere di non voler denunciare il compagno che, all’arrivo della pattuglia degli agenti, si era già dileguato dall’appartamento. I poliziotti hanno informato la donna dei suoi diritti, inclusa la possibilità di essere ospitata in una struttura protetta.

La vittima ha però escluso questa possibilità anche perché a suo dire il marito, una volta smaltita la sbornia, avrebbe fatto ritorno a casa senza creare più problemi. Non hanno avuto riscontri positivi le ricerche in zona dell’uomo, che con grande probabilità aveva trovato temporaneamente ospitalità presso qualche connazionale della zona, come già capitato altre volte in passato.