Violenta minorenne mentre torna da una festa. 38enne agli arresti

La minorenne aveva noleggiato un’auto insieme ad una sua amica per raggiungere il locale in cui si teneva una festa. La violenza sarebbe avvenuta mentre il 38enne riaccompagnava le due ragazze a casa.

Un uomo di 38 anni è ora agli arresti domiciliari perché indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. L’episodio si è verificato a Taurasi, in provincia di Avellino.

La denuncia della minorenne

A raccontare agli agenti la violenza subita è la minorenne stessa. La giovane riferisce che, insieme ad una sua amica, aveva noleggiato una macchina per poter raggiungere il locale in cui si teneva la festa. Alla guida dell’auto vi era il 38enne che, nel momento in cui è rimasto solo con la ragazza, prima di riaccompagnarla a casa, ha percorso una strada isolata e qui avrebbe costretto la vittima a subire atti sessuali.

LEGGI ANCHE: Infortuni sul lavoro, facchino cade da 10 metri e muore tragicamente a 55 anni

Il giorno dopo il tragico accaduto, la minorenne ha denunciato. Denuncia che ha permesso agli agenti di far partire le indagini durante le quali sono emersi elementi gravi che andavano a confermare la colpevolezza del 38enne. L’uomo è ora agli arresti domiciliari.