Stato d’emergenza terminerà il 31 marzo. Immunologo Abrignani:«Cts sarà sciolto. Via il Green pass? Ecco quando»

L’immunologo, membro del Cts, ospite a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 ha parlato di stato d’emergenza e Green Pass

Lo stato d’emergenza, dopo più di due anni da quando è esplosa la pandemia da Coronavirus, dovrebbe concludersi il prossimo 31 marzo e non verrà prolungato. Il Cts si scioglierà, mentre forse, per abolire il Green Pass, potrebbe esserci da attendere. È quanto ha raccontato l’immunologo Sergio Abrignani, membro del Comitato Tecnico Scientifico, in un’intervista a Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

Abrignani ha riferito:«Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts. Non credo che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela».

Per quanto concerne l’abolizione del Green Pass dal 1 aprile, Abrignani replica che si tratta di «scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto», ha chiosato.