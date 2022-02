Accoltellato dopo lite fuori dalla discoteca: fermata una giovane coppia

I carabinieri hanno trovato a terra un giovane marocchino, ferito alla spalla sinistra. Fermati due fidanzati

I carabinieri di Milano sono intervenuti alle 5 del mattino di oggi, giovedì 17 febbraio, per soccorrere un uomo marocchino di 31 anni. L’episodio si è verificato in via della Moscova dove i militari hanno trovato l’uomo a terra, con una ferita alla spalla sinistra, che suppongono sia stata causata da un coltello.

Sul posto, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 19 italiano e la sua ragazza, 21 anni, che quando hanno visto le forze dell’ordine hanno cercato di fuggire.

La lite in discoteca

Da quanto si apprende, il ferito e il 19enne avrebbero discusso precedentemente nella discoteca “The Club“, sita in largo La Foppa, per poi arrivare alle mani all’esterno del locale, per strada.

Leggi anche:—>Rapina a mano armata in un ristorante, esploso colpo pistola all’esterno

Forse il 19enne potrebbe essersi irritato per un tentativo di approccio, vero oppure supposto, alla sua fidanzata. Il marocchino è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico ma non rischia la vita.

Leggi anche:—>Evade dagli arresti domiciliari e assale un passante: denunciato

I carabinieri stanno indagando per accertare le responsabilità del giovane che hanno interrogato in caserma.