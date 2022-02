Afghanistan, morto bimbo intrappolato in un pozzo

Haidar aveva 9 anni ed era caduto nella voragine due giorni fa

Non ce l’ha fatta il piccolo Haidar, il bambino di 9 anni rimasto intrappolato in un pozzo in Afghanistan dove era caduto due giorni fa. “Haidar ci ha lasciati per sempre”, è il testo del tweet pubblicato dal consigliere del ministero dell’Interno afghano Anas Haqqani, aggiungendo “questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro paese”.

Il piccolo era caduto in un pozzo di 25 metri a Shokak, un villaggio nel sud-est del paese, nella provincia di Zabul. Le autorità afghane avevano lanciato un appello per ricevere assistenza tecnica per tirare fuori il bambino, ma era già troppo tardi per salvare la vita del bambino.

Stessa sorte del piccolo Ryan

La notizia arriva a pochi giorni dalla tragedia del piccolo Ryan, il bambino di 5 anni caduto il 1 febbraio in un pozzo di trenta metri a Tamrout in Marocco. Il piccolo era rimasto prigioniero nella voragine per quattro giorni.