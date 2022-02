La decisione arriva dopo un aumento di atti di violenza nelle stazioni delle metropolitane. Rafforzato anche il corpo di Polizia con mille nuovi agenti che saranno formati per far rispettare le regole di comportamento.

«Usa la tessera della metro, seguite le fermate e scendete a destinazione. Non dovrete più fare quello che volete: quei giorni sono finiti» così il Sindaco di New York annuncia le nuove misure che tengono lontani i senzatetto dalle metro. Decisione che arriva dopo un aumento del 25% nel 2021 rispetto al 2019 di violenze all’interno delle metro.

La direttiva

Eric Adams e il Governatore di New York, Kathy Hochul hanno promesso un aumento delle ispezioni nelle metropolitane e il sistema sarà rafforzato con altri 1000 poliziotti. Poliziotti che riceveranno anche una formazione aggiuntiva sul modo in cui dovrà messo in pratica le regole di condotta. «Non si stratta di arrestare persone. – spiegano Adams e Hochul – Si tratta di arrestare un problema. È crudele e disumano consentire a persone senza alloggio di vivere in metropolitana. Ed è allo stesso tempo ingiusto far pagare passeggeri e lavoratori di transito che meritano un ambiente pulito, ordinato e sicuro».

Tra i divieti che la Polizia dovrà far rispettare vi è quello di sdraiarsi, creare un ambiente non igienico, fumare e usare apertamente droghe. Al contempo, il Sindaco e il Governatore di New York hanno affermato che sarà messo in atto anche un piano di sensibilizzazione diretto ai circa 2.400 clochard che non hanno un tetto e che cercano riparo nelle metro per riscaldarsi.