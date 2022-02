Giovane italiano muore in college a New York nel giorno del suo compleanno

Claudio Mandia era originario di Battipaglia. Il suo cuore avrebbe cessato di battere nella notte tra giovedì e venerdì, ma ancora restano da chiarire le cause del decesso.



La tragedia nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Claudio Mandia, battipagliese partito dalla provincia di Salerno per andare a studiare a New York, è stato trovato senza vita venerdì mattina nella sua stanza del college dove viveva da un anno. Il giovane si era trasferito nella grande mela subito dopo il diploma di scuola media superiore, ed avrebbe compiuto 18 anni poche ore dopo il decesso.

Mistero sulle cause del decesso. Il sindaco di Battipaglia “È una tragedia immane che ha lasciato impietrita tutta la nostra comunità“.

“È un dramma per tutta la nostra città”, ha commentato la Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. “In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all’intera comunità”.

Claudio, figlio di Mauro Mandia e Elisabetta Benesatto, due imprenditori nel settore dell’export, era stato raggiunto dai genitori a New York per festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Secondo la ricostruzione dei fatti il ragazzo, rientrato da una cena con i genitori ed amici, sarebbe stato trovato senza vita dai suoi compagni di college, preoccupati per non averlo visto scendere per la colazione. Il cuore di Claudio avrebbe cessato di battere nella notte tra giovedì e venerdì, ma ancora restano da chiarire le cause del decesso. Oggi sarà effettuata l’autopsia sul corpo del giovane, che sembra non soffrisse di alcuna patologia. Il rimpatrio della salma potrebbe avvenire già lunedì.