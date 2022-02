Pitbull aggredisce una bambina di 5 anni: è in gravi condizioni

Il cane ha assalito la bimba alla testa per strada, a Bari. Ora si trova al Policlinico e dovranno ricostruirle un orecchio

Una bambina di 5 anni è ricoverata con gravi lesioni al Policlinico di Bari dopo aver subìto l’aggressione di un pitbull. È accaduto oggi al rione San Paolo, dove la bimba era con la madre, quando un pitbull l’ha azzannata al volto. Oltre a lei, il cane ha colpito pure un ciclista che ha riportato lievi lesioni. La bimba dapprima è giunta in pronto soccorso e da lì l’hanno portata urgentemente al Policlinico, e la prognosi è riservata. Nelle prossime ore dovrà operarsi per la ricostruzione di un orecchio.

Nonostante non sia in pericolo di vita, i medici hanno detto che le sue condizioni sono gravi. La bambina sta facendo tutti gli accertamenti del caso e potrebbe dover sottoporsi a un intervento chirurgico per ricostruire l’orecchio. Intanto, carabinieri e polizia sono al lavoro per rintracciare e denunciare il padrone dell’animale. Il cane è stato preso dai veterinari dell’Asl di Bari, e verrà sottoposto a vari accertamenti, come da prassi.

Il medico: «Bimba traumatizzata»

«La bimba è molto traumatizzata, ha subito purtroppo l’amputazione parziale di un orecchio e oggi pomeriggio verrà sottoposta ad un primo intervento chirurgico di ricostruzione ma ne serviranno altri successivamente», ha spiegato il primario di chirurgia plastica che si occuperà dell’intervento.

«Adesso la piccola viene sottoposta a una Tac per verificare che non abbia riportato altre ferite interne, essendo stata scaraventata a terra dal cane. Non è in pericolo di vita ma le ferite sono gravi. Purtroppo non è il primo caso del genere che vediamo, i pitbull a mio avviso non dovrebbero essere allevati e commercializzati, sono molto pericolosi. Io amo gli animali e i cani in particolare, ma vediamo troppi casi come quello di questa bimba che si porterà questo trauma per sempre», ha chiosato il professore.