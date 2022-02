Uomo di 42 anni ucciso a colpi di pistola: è l’ennesimo fatto di sangue

Nicola Zeppettelli è stato ucciso a colpi di pistola in Via Loffredo, nel centro del comune di Cervinara, in provincia di Avellino.

La vittima è un uomo di 42 anni, titolare di un circolo ricreativo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

Ennesimo fatto di sangue

Il nuovo fatto di sangue in Valle Caudina segue di pochi giorni l’agguato avvenuto a San Martino Valle Caudina nel quale è rimasto gravemente ferito una persona ritenuta un ex esponente del clan Pagnozzi.

LEGGI ANCHE > Giovane italiano muore in college a New York nel giorno del suo compleanno

Secondo alcune testimonianze, la vittima sarebbe stata affrontata all’esterno del circolo di cui è titolare alla frazione Joffredo, la zona del centro storico spazzata via dalla alluvione del 1999 e poi ricostruita. È stato soccorso da alcuni passanti ancora in vita ma è poi deceduto per le gravi ferite riportate. Dal Comando provinciale dei carabinieri si apprende che Zeppetelli era noto alle forze dell’ordine.