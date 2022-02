Tempesta, la furia di Eunice sul nord Europa: almeno 9 i morti

Violentissime raffiche di vento si sono abbattute venerdì sul Regno Unito uccidendo 4 persone. Allarme rosso anche in Germania.

Sta provocando forti danni la tempesta Eunice che continua a colpire l’Europa nordoccidentale. Sono previste ancora forti raffiche sulle coste tedesche. Tra Regno Unito e Europa continentale sono stati segnalati almeno nove morti a causa della tempesta formatasi in Irlanda, passata poi venerdì su parte del Regno Unito, successivamente nella Francia del Nord e nel Benelux, prima di proseguire la sua rotta in direzione Danimarca e Germania dove è scattata l’allerta. In tutta l’Europa nordoccidentale sono stati cancellati centinaia di voli, di treni e traghetti.

LEGGI ANCHE -> Frosinone: prete abusa di minori, ma non è ancora spretato

La furia della tempesta ha divelto anche l’iconico tetto dell’Arena O2 di Londra. Eunice è stata la seconda tempesta ad abbattersi sul Regno Unito nel giro di una settimana e detiene inoltre il triste primato di essere potenzialmente la più distruttiva degli ultimi trent’anni.