Addio a Jane “Nightbirde” Marczewski, stella 31enne di American’s Got Talent

Prima di comunicare che si sarebbe ritirata dalle scene, la cantante era tra le favorite del noto show americano

Jane ‘‘Nightbirde’’ Marczewski, stella di American’s Got Talent, è deceduta a soli 31 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro. La cantante è morta ieri, 20 febbraio. La donna era sotto cura da tempo: il cancro però aveva già colpito polmoni, colonna vertebrale e fegato. Jane era dell’Ohio (Usa) ed era una delle favorite ad AGT, prima di essere costretta a ritirarsi dal talent a causa delle sue condizioni di salute che erano peggiorate.

«Dalla mia audizione, la mia salute è peggiorata e la lotta contro il tumore richiede tutta la mia energia e attenzione», aveva scritto su Instagram. «Sono così triste di annunciare che non sarò in grado di continuare in questa stagione di AGT. La vita non dà sempre tregua a coloro che se lo meritano, ma lo sapevamo già».

La diagnosi e l’incredibile audizione

Solamente un mese prima del ritiro, Jane aveva eseguito una incredibile performance per American’s Got Talent cantando il pezzo “It’s ok”, che racconta la lotta contro la malattia. Dopo l’esibizione aveva ricevuto l’ovazione del pubblico e l’apprezzamento del giudice Simon Cowell, noto per la sua rigidità.

Il video della performance aveva ottenuto ben 40 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Alla ragazza avevano diagnosticato un cancro al seno 5 anni fa, ma poi ha ricevuto altre due diagnosi. L’ultima risale al 2019, quando un medico le aveva detto che aveva ancora 3 mesi di vita. Jane però era una donna combattiva, e non voleva che la malattia la definisse:«È importante che tutti sappiano che sono molto più delle cose brutte che mi accadono».