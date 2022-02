Beatrice muore a soli 21 anni finendo contro un muro, forse per evitare un animale

I carabinieri hanno formulato varie ipotesi sul sinistro. Il grande dolore del fidanzato. L’incidente è avvenuto il 19 febbraio

Beatrice Tani, 21 anni, ha perso la vita la sera di sabato scorso, 19 febbraio, in un sinistro occorso sulla via Volterrana, Capannoli (Pisa). La ragazza ha perso il controllo della sua Toyota Aygo e ha colpito un panetto della segnaletica stradale, per poi schiantarsi contro il muro di una casa.

A dare l’allerta, i residenti delle case nei dintorni. Beatrice era rimasta incastrata nell’abitacolo del veicolo e purtroppo per lei non c’è stato niente da fare. La procura ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia e la salma è stata portata all’Istituto di Medicina Legale di Pisa.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri ipotizzano che a far sbandare la 21enne possa essere stato un animale selvatico sopraggiunto all’improvviso e che avrebbe costretto la ragazza a evitarlo facendo una manovra veloce che l’avrebbe poi fatta schiantare contro il muro.

I militari hanno anche ipotizzato che la ragazza possa aver sbandato a causa di un improvviso malore.

Grande il cordoglio sui social per il decesso di Beatrice. Tanti i messaggi degli amici più cari che si domandano come si sia potuta verificare una disgrazia del genere. E ancora, il dolore del fidanzato della ragazza che, come riporta Il Tirreno, vorrebbe vederla. «Oggi baby mi si è frantumato il cuore e nel vento si sente risuonare la tua voce. C è tanto dolore nel vuoto che hai lasciato».