Federica durante il colloquio di lavoro: «Sono incinta» e il titolare la assume

Federica ha scoperto di essere incita dopo aver passato la selezione per il colloquio, ma la risposta del titolare l’ha colta di sorpresa.

La ragazza in foto è Federica Granai, 27 anni, durante un colloquio di lavoro. Cosa c’è di particolare vi starete chiedendo. Potremmo rispondere nulla, ma al giorno d’oggi, una storia come questa fa notizia. Sì, fa notizia perché accanto a datori di lavoro che durante un colloquio chiedono: «Lei vorrebbe avere figli?», c’è chi come Simone Terreni va oltre – com è giusto che sia – la gravidanza di una donna e si limita a valutare le sue competenze. A raccontare l’incontro con Federica e la successiva assunzione è lo stesso Simone tramite un lungo post sul suo profilo Facebook.

Il racconto di Simone

Simone Terreni stava cercando una figura che ricoprisse il ruolo di Customer Care all’interno dell’azienda VoipVoice ad Empoli. Sui social scrive: «Alla selezione ci sono diversi candidati. Per entrare in VoipVoice occorrono due colloqui e tre prove pratiche più quello finale con me» racconta Simone. Federica Granai supera tutte le prove risultando la migliore rispetto ad altri candidati. La 27enne viene quindi contattata dalla responsabile delle Risorse Umane dell’azienda e le comunica che avrebbe presto iniziato il periodo di prova.

Simone Terreni racconta, a questo punto, che Federica Granai, preoccupata, ha chiesto alla Responsabile di poter parlare nuovamente con Terreni. «Per correttezza, prima di cominciare il mio periodo di prova, ti dico che sono incinta». La risposta di Simone Terreni non si fa attendere e: «Tutto qua? È una bellissima notizia!». Inaspettato, forse. Una notizia, appunto. Lo sguardo che Federica aveva mentre raccontava della sua gravidanza è rimasto impresso negli occhi di Simone Terreni che ha voluto raccontare questa storia proprio perché «Spero che lo sguardo di paura che ho visto in Federica sparisca presto dagli occhi di tutte le donne che devono comunicare ai propri datori di lavoro l’arrivo di un figlio».