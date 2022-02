Meteo, Eunice arriva in Italia e porta forti venti. A Torino donna ferita travolta da un cancello

In alcune Regioni del Nord Italia e in Sardegna scatta l’allerta meteo. Primi disagi a Torino: una donna è ricoverata per trauma cranico.

Eunice arriva in Italia: venti forti si stanno abbattendo su tutto il Nord Italia provocando già primi disagi. Per questo motivo, è scattata l’allerta meteo in diverse Regioni.

Forti raffiche di vento

Nonostante Eunice non attraverserà completamente tutta la penisola italiana, in diverse Regioni è scattata l’allerta meteo a causa delle forti raffiche di vento che si stanno registrando già da questa mattina. Osservate speciali sono la Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e la Sardegna. In Piemonte, infatti, è arrivata la decisione di chiudere alcuni impianti di risalita sulle piste da sci. In Sardegna, invece, si è deciso di annullare alcuni collegamenti via mare: il vento, in alcuni tratti, ha raggiunto i 100 km/h.Anche la Lombardia ha registrato forti venti: a Milano vi è allerta gialla mentre a Monza, il Primo Cittadino Dario Allevi, ha deciso di chiudere il parco così come i giardini reali fino a quando le condizioni meteo. non torneranno ad essere stabili.

LEGGI ANCHE: Farmacista chiede pin del bancomat per vendere farmaco per bimbo autistico

Disagi a Torino

A Torino, intanto, il vento ha causato già i primi danni e feriti. Una donna è, infatti, ricoverata presso l’Ospedale CTO di Torino per un grave trauma cranico. La donna, mentre usciva dall’azienda presso cui lavora, è stata travolta da un cancello che si sarebbe staccato a causa delle forti raffiche di vento. La donna, figlia del titolare della nota azienda leader nel settore della commercializzazione e della lavorazione di legname da costruzioni, nel momento in cui è stata caricata sull’elisoccorso era ancora cosciente. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare.