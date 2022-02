Nuovo “sofagate”: il ministro dell’Uganda nega il saluto a Ursula Von der Leyen

Ursula Von der Leyen vittima di nuovo di uno “sgarbo maschilista”: durante il vertice tra i Paesi dell’Unione e dell’Africa a Bruxelles, il ministro ugandese Odongo Jeje saluta soltanto i vertici di sesso maschile. Il video è diventato virale.

Alla stregua di quanto già successo con quello che è stato poi soprannominato “sofagate”, questa volta è stato il ministro ugandese Odongo Jeje a mancare di rispetto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’episodio è accaduto giovedì 17 febbraio, in occasione dell’incontro tra i vertici Ue e i leader africani a Bruxelles. Entrando in scena, il ministro ugandese è passato davanti a von der Leyen ignorandola, per dirigersi quindi a salutare il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente francese Emmanuel Macron.

Ennesimo sgarbo maschilista nei confronti di Ursula von der Leyen

La storia si ripete. Altro sgarbo maschilista nei confronti di Ursula von der Leyen, completamente ignorata da Odongo Jeje durante l’ultimo incontro tra i vertiti europei e africani e poco prima della consueta foto di rito. Mentre sale sul palco, il ministro degli Esteri ugandese passa davanti alla presidente della Commissione europea, ignorandola, per andare direttamente a stringere la mano al presidente del Consiglio e al presidente della Francia, che detiene la presidenza del Consiglio dell’UE.

LEGGI ANCHE: Crisi Ucraina, ecco Terminator: la nuova arma di Putin per l’invasione

Charles Michel è rimasto impassibile. Ma dopo le foto, a cercare di recuperare la situazione è stato lo stesso presidente francese Macron, che con elegante insistenza ha indicato la presenza della presidente della Commissione, finché dunque il ministro ugandese si è “degnato” di salutarla, rivolgendole semplicemente un cenno del capo.

LEGGI ANCHE: Jamal Edwards: muore a soli 31 anni la star di Youtube che ha lanciato Ed Sheeran

Buon viso a cattivo gioco, quello mostrato dalla von der Leyen – sebbene visibilmente imbarazzata. Alla stregua di quanto già successo con il ben noto “sofagate”, che ha visto protagonisti il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la presidente della Commissione Ue e il presidente turco Recep Ergogan. Incontratisi ad Ankara, per von der Leyen non era stata preparata nemmeno una sedia, finendo perciò relegata su un divanetto, distante dalle poltrone del presidente turco e del presidente del Consiglio Ue. Nel frattempo, il video dell’ultimo sgarbo ha già fatto il giro del web, diventando virale e alzando non poco il polverone delle polemiche.